امام جمعه اهل سنت کیش، در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) به میزبانی مسجد خاتم الانبیاء گفت: وحدت و همدلی مسلمانان، راه ساختن ایرانی آباد و پیشرفته است.

وحدت و همدلی مسلمانان، راه ساختن ایرانی آباد و پیشرفته

وحدت و همدلی مسلمانان، راه ساختن ایرانی آباد و پیشرفته

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس، بر ضرورت تقویت وحدت و همدلی مسلمانان تأکید کرد و گفت: در شرایطی که جامعه با مسائل اقتصادی و اجتماعی و منطقه با حوادث و بحران‌های مختلف روبه‌روست، هر عاملی که مردم را از یکدیگر دور کند به زیان کشور است و هر اقدامی که اعتماد و همدلی را افزایش دهد، سرمایه‌ای برای ایران خواهد بود.

او با اشاره به شرکت در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، افزود: علما و اندیشمندانی از کشور‌های مختلف از جمله مصر، افغانستان، عراق، اندونزی، لبنان، نیجریه، روسیه و ترکیه، در سخنان خود از رهبر شهید انقلاب اسلامی به عنوان شخصیتی متعلق به امت اسلامی یاد کردند.

شیخ یعقوب شمس، گفت: بسیاری از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس معتقد بودند که پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران، شخصیت و جایگاه ایشان را بیشتر شناخته‌اند و نبود امکان دیدار امسال با ایشان، برای حاضران در این نشست موجب تأثر شد.

امام جمعه اهل سنت کیش با اشاره به میلاد پیامبر اسلام (ص) و هفته وحدت افزود: پیامبر اکرم (ص) بزرگ‌ترین نقطه اتصال دل‌های مسلمانان است و شخصیت ایشان تنها متعلق به یک گروه یا مذهب نیست؛ بلکه سیره و پیام آن حضرت همچنان برای زندگی انسان امروز راهگشاست.

او مهم‌ترین ویژگی‌های رسالت پیامبر (ص) را رحمت، اخلاق، عدالت، کرامت انسانی و ایجاد جامعه‌ای بر پایه برادری دانست و افزود: پیامبر اسلام (ص) جامعه‌ای را که گرفتار تعصب، درگیری و دشمنی بود، با ایمان، اخلاق و تربیت الهی به امتی واحد تبدیل کرد.

شیخ یعقوب شمس با بیان اینکه اختلاف نظر امری طبیعی است، تصریح کرد: اختلاف نباید به دشمنی تبدیل شود و تفاوت دیدگاه‌ها نباید باعث شود کرامت برادر مسلمان نادیده گرفته شود.

امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: مسلمانان در اصول مهمی همچون ایمان به خدای واحد، پیامبر اسلام (ص)، قرآن کریم و قبله مشترک هستند و محبت پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) نیز از سرمایه‌های بزرگ مشترک امت اسلامی است.

شیخ یعقوب شمس، محبت حضرت فاطمه زهرا (س)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) را زمینه‌ای برای نزدیک‌تر شدن دل‌های مسلمانان دانست و افزود: اهل‌بیت پیامبر (ع) بخشی از هویت و میراث معنوی همه مسلمانان هستند.

او با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در ایران، خاطرنشان کرد: دشمنان ممکن است از اختلافات مذهبی و قومی برای ایجاد شکاف در جامعه استفاده کنند؛ بنابراین نباید اجازه داد اختلافات، سرمایه وحدت و آرامش کشور را از بین ببرد.

شیخ یعقوب شمس، گفت: وحدت به معنای کنار گذاشتن اعتقادات نیست؛ شیعه و سنی می‌توانند با حفظ باور‌های خود، در مسائل مشترک جامعه دست در دست یکدیگر بگذارند و برای ساختن ایرانی آباد و پیشرفته همکاری کنند.

او مهربانی در خانواده، رعایت انصاف، گفت‌و‌گو، گذشت و حفظ کرامت یکدیگر را از جلوه‌های وحدت عملی دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و احترام متقابل نیاز داریم.