همزمان با هفته دولت و روز کارمند، ۱۴ نفر از کارکنان استانداری خراسان رضوی به قله دماوند صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، گروه کوهنوردی پیشگامان استانداری متشکل از ۱۴ کوهنورد موفق به صعود به قله دماوند شد.

حسین طحان‌ زاده، سرپرست گروه کوهنوردی پیشگامان استانداری گفت: این برنامه با هدف ارتقای سلامت کارکنان و تقویت روحیه تیمی برگزار شد.

وی با اشاره به حمایت مظفری، استاندار خراسان رضوی، یوسفی، معاون توسعه و مدیریت منابع و نورمحمدی، مدیرکل امور اداری و مالی استانداری از این برنامه، افزود: این برنامه در راستای ترویج فرهنگ ورزش و قدردانی از تلاش‌ های بی‌وقفه جامعه کارکنان استانداری خراسان رضوی تدوین و اجرا شد.