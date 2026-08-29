فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت قهرمانی ملی‌پوشان نوجوان والیبال ایران در جهان، پیام تبریکی صادر کرد.

عزم و اراده پولادین ملت ایران را به نمایش گذاشتید

عزم و اراده پولادین ملت ایران را به نمایش گذاشتید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تبریک سرلشکر احمد وحیدی به مناسبت قهرمانی ملی‌پوشان ایران در رقابت‌های والیبال نوجوانان زیر ۱۷ سال پسران جهان به این شرح است:

نوجوانان قهرمان تیم ملی والیبال؛

سلام و آفرین بر شما که با حماسه‌آفرینی خود عزم و اراده پولادین یک ملت عزتمند را در عرصه جهانی به نمایش گذاشتید و با غیرت و تلاش خستگی‌ناپذیر در اوج جنگ روانی دشمن، بار دیگر "ما می‌توانیم" را تفسیر کردید.

درود بر شما و همه دست‌اندرکاران متعهد و فداکاری که شما را برای این درخشش امیدبخش پشتیبانی کردند.

در شب ولادت نورانی پیامبر اعظم (ص) دل ملت را شاد کردید. همیشه موفق و دلشاد باشید.