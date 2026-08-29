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جنگی که واشنگتن پست درباره آن نوشته، ترامپ قرار بوده ۵ هفتهای کار ایران را تمام کند، بعد از شش ماه، نه تنها وعده های او محقق نشده که هم محبوبیت او کاهش یافته و هم موقعیت آمریکا در منطقه تضعیف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در شنبه ۷ شهریور به این شرح است:
۱۸۳ روز از شروع جنگ تحمیلی سوم میگذرد، جنگی که واشنگتن پست درباره آن نوشته، ترامپ قرار بوده ۵ هفتهای کار ایران را تمام کند، اما پس از ۶ ماه نه تنها وعده های او محقق نشده که هم محبوبیتش کاهش یافته و هم موقعیت آمریکا در منطقه تضعیف شده است.
ادوارد مارکیز، سناتور دموکرات آمریکا با طعنه به ترامپ گفته تنها دستاورد رئیس جمهور آمریکا از جنگ با ایران، بالارفتن قیمت انرژی و بر باد دادن میلیاردها دلار بوده، حساب میلیارد دلار، الیزابت وارن در صفحه مجازی خود، اینطور فاکتور کرده: هزار و دویست دلار از جیب هر خانواده آمریکایی؛ انگار به قول جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو، راهبرد واشنگتن در قبال ایران بی درنگ در حال فروپاشی است.
نمود این فروپاشی را به وضوح میشود در گزارش رویترز دید، جایی که گفته تقریبا ذخایر موشکهای دقیق ارتش آمریکا در جنگ با ایران، ته کشیده و موجودی پاتریوت و تاد آن هم به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است.
حالا ترامپ برای سرپوش گذاشتن به همین ناکامیها دوباره به جنگ اقتصادی با ایران روی آورده که اکونومیست آن را تعبیر کرده به تقلای بیفایده ترامپ برای خروج از بنبست با ایران، اما تشت رسوایی ترامپ آنچنان از بام افتاده که وال استریت ژورنال هم سر و صدای آن را شنیده و نوشته که تحریمهای آمریکا علیه ایران فقط ادعاست، چون فعالیتهای تجاری و بانکی ایران در امارات، علنی در جریان است.
بله، ایران در این سالها خوب بلد شده چطور تحریمها را دور بزند، به خاطر همین است که مدلیست نوشته است: راهبرد آمریکا برای تحریم ایران هم مثل جنگ نظامی با شکست روبرو میشود.
حالا برای ترامپ، آش این قدر شور شده که وزیر دارایی آلمان هم آمریکا را مقصر افزایش سوخت در کشورش دانسته و خواسته فوری این بازی را تمام کند، اما ترامپ که خوش ندارد تا با واقعیتها روبرو بشود، باز روی آورده است به توییتبازی و طرح ادعاهای واهی علیه ایران.
یکی از این ادعاها درباره تنگه هرمز بود که الجزیره، دروغ بودن آن را برملا کرد؛ به گزارش الجزیره، میانگین عبور کشتیها از تنگه هرمز از صد فروند قبل از جنگ به هفت فروند در روز رسیده است، گزارشی که صحت آن را میشود در بیانیه نیروی دریایی سپاه هم دید که تأکید کرده: مدیریت تنگه هرمز قاطعانه در دست رزمندگان سپاه اسلام و تنها راه تردد از آن، هماهنگی با ایران است.
رئیس مجلس هم در واکنش به ادعای خروج ۱۳۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز که وزیر خزانهداری آمریکا آن را مطرح کرده بود، نوشت عدد ۱۳۰ واقعی، ۱۳۰ میلیارد دلار هزینههای جنگ با ایران است.
در حالی که آمریکا در باتلاق دستساز ترامپ غرق شده، در این سو، ایران اسلامی ما مستحکمتر و مقاومتر از همیشه ایستاده است.
میدان و سیاست خارجی، دست در دست هم در لبیک به فرمان رهبر انقلاب برای ساختن ایران قویتر در هماهنگی کامل قراردارند، همانطور که رئیس جمهور گفت: این ملت در برابر هر متجاوزی با قدرت میایستد و هیچ قدرتی نمیتواند او را وادار به تسلیم کند.
امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش هم یک پیام روشن به دشمن داشت: نیروهای مسلح با اقتدار، ابتکار، خلاقیت و شجاعت در برابر دشمنان محکم ایستادهاند.
بله، این موضعها، تعبیر ایستادگی شما مردم است که با میدانداری خود در این ۶ ماه نشان دادهاید که هیچکس حق ندارد به ملت ایران زور بگوید.
درود بر شما مردم عزیز ایران.
نویسنده: امیر حسین حاتمی زاده