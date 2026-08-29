ساکنان و گردشگران کیش با حضور در میدان ساحل در شب میلاد پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، با برپایی جشن صد و هشتاد و دومین شب از حماسه خیابان را برگزار کردند.

جشن میلاد پیامبر مهربانی به روایت صد و هشتاد و دومین شب از حماسه خیابان در کیش

جشن میلاد پیامبر مهربانی به روایت صد و هشتاد و دومین شب از حماسه خیابان در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش با برپایی کاروان خودرویی به سمت میدان ساحل در اجتماع شبانه مردمی شرکت کردند.

مولودی خوانی، توزیع شربت و شیرینی و صلوات بر محمد و آل محمد با اهتراز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خونخواهی رهبر شهید انقلاب در صد و هشتاد و دومین شب از حماسه خیابان برگزار شد.