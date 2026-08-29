پیام تبریک وزیر کشور به مناسبت ولادت حضرت رسول (ص) و امام صادق (ع)
وزیر کشور با صدور پیامی، سالروز ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع) را تبریک گفت.
۱۷ ربیعالاول، سالروز ولادت باسعادت و سراسر نورِ پیامبر رحمت، حضرت ختمیمرتبت، محمد مصطفی (ص) و ولادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، بنیانگذار مکتب تشیع حضرت امام جعفر صادق (ع)، یادآور طلوع خورشید هدایت، وحدت، عقلانیت و کرامت انسانی است.
پیامبر گرامی اسلام (ص) پرچمدار و منادی وحدت، همدلی و اخلاق در میان امت اسلامی بودند و حضرت امام جعفر صادق (ع) نیز با جهاد علمی و تبیین معارف ناب الهی، بنیانهای معرفتی و دینی جامعه را مستحکم ساختند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما و جهان اسلام نیازمند تمسک به سیره پیامبر رحمت (ص) و تقویت وحدت برای مقابله با فتنهها، حفظ زیست اخلاقی و ارتقای انسجام ملی و اسلامی است.
اینجانب، این عید فرخنده را به محضر حضرت ولی عصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف)، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، ملت بزرگ ایران و عموم مسلمانان جهان، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال، وحدت روزافزون، عزت و سربلندی برای امت اسلامی، بهویژه هموطنانم در ایران اسلامی و توفیق خدمترسانی صادقانه به ایشان را مسئلت دارم.
اسکندر مومنی
وزیر کشور