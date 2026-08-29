به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام آقای مومنی به این شرح است:

۱۷ ربیع‌الاول، سالروز ولادت باسعادت و سراسر نورِ پیامبر رحمت، حضرت ختمی‌مرتبت، محمد مصطفی (ص) و ولادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، بنیان‌گذار مکتب تشیع حضرت امام جعفر صادق (ع)، یادآور طلوع خورشید هدایت، وحدت، عقلانیت و کرامت انسانی است.

پیامبر گرامی اسلام (ص) پرچمدار و منادی وحدت، همدلی و اخلاق در میان امت اسلامی بودند و حضرت امام جعفر صادق (ع) نیز با جهاد علمی و تبیین معارف ناب الهی، بنیان‌های معرفتی و دینی جامعه را مستحکم ساختند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه ما و جهان اسلام نیازمند تمسک به سیره پیامبر رحمت (ص) و تقویت وحدت برای مقابله با فتنه‌ها، حفظ زیست اخلاقی و ارتقای انسجام ملی و اسلامی است.

اینجانب، این عید فرخنده را به محضر حضرت ولی‌ عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، مقام معظم رهبری (مد ظله‌ العالی)، ملت بزرگ ایران و عموم مسلمانان جهان، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، وحدت روزافزون، عزت و سربلندی برای امت اسلامی، به‌ویژه هموطنانم در ایران اسلامی و توفیق خدمت‌رسانی صادقانه به ایشان را مسئلت دارم.

اسکندر مومنی

وزیر کشور