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رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال کمتر از ۱۷ سال پسران ایران در جهان، پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تبریک آقای قالیباف به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسران ایران به این شرح است:
قهرمانی پرافتخار تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسران ایران در رقابتهای جهانی و پیروزی مقتدرانه برابر فرانسه در دیدار نهایی، بار دیگر نام بلند ایران اسلامی را بر بام جهان نشاند و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در قلب خلیج فارس به اهتزاز درآورد.
جوانان ایرانی ثابت کردند هرگاه دانش و توان فنی با غیرت ملی، اراده و روحیه قهرمانی درهم میآمیزد، هیچ میدان بزرگی برای فرزندان ایران دستنیافتنی نیست.
فرزندان شایسته والیبال ایران با این افتخار، دل میلیونها ایرانی را شاد کردند و بار دیگر نشان دادند که سرمایه حقیقی این کشور، جوانان بااستعداد و مؤمنی هستند که میتوانند در هر میدان و در هر شرایطی برای ایران و ایرانی افتخار بیافرینند و یک بار دیگر به همه یادآوری کردند ایران، با جوانانش، برای افتخارآفرینی در هیچ میدانی محدودیتی نمیشناسد.
این قهرمانی باشکوه را به بازیکنان عزیز، کادر فنی، خانواده بزرگ والیبال، مدیران و دستاندرکاران فدراسیون و بهویژه ملت بزرگ ایران تبریک میگویم و از تلاشهای همه افرادی که در رقم خوردن این موفقیت نقش داشتند، صمیمانه قدردانی میکنم و برای جوانان غیور والیبال ایران آیندهای روشن و پرافتخار آرزومندم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی