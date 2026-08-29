فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی از کشف و ضبط ۳۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه و دستگیری دو متهم خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: مأموران با تشکیل چند تیم تخصصی ضمن هماهنگی با مرجع قضائی نسبت به شناسایی متهمان اقدام و در بازرسی از خودروهای آنان، ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بودند، کشف کردند.

سردار سلمانی افزود: در اين پرونده ۲ متهم دستگير و ۲ دستگاه خودرو توقیف و پس از تشکيل پرونده برای سير مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.