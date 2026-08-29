استاندار آذربایجان‌غربی گفت: به برکت وحدت و همراهی مردم و تلاش مجموعه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی استان در مسیر شتاب‌بخشی به زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه وحدت و امنیت مردم، بزرگ‌ترین سرمایه استان برای توسعه است، گفت: امروز به برکت همراهی مردم و تلاش مجموعه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی، آذربایجان‌غربی در مسیر شتاب‌بخشی به زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی قرار گرفته است.

رضا رحمانی در آیین افتتاح بیمارستان ۸۶ تخت‌خوابی ابن‌سینا اشنویه، با تبریک هفته وحدت، افزود: وحدت در آذربایجان‌غربی جلوه‌ای واقعی و عینی دارد و مردم استان در جنگ‌ها و حوادث اخیر، با انسجام و بصیرت، تراز جدیدی از همبستگی را به نمایش گذاشتند.

وی همچنین با بیان اینکه امنیت پایدار استان، حاصل ایستادگی مردم و مجاهدت شهدا و تلاش نیروهای مسلح، انتظامی، امنیتی و مرزبانی است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار زمانی وارد میدان می‌شود که از امنیت و آینده سرمایه‌گذاری خود اطمینان داشته باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی فعال‌سازی مرزها و توسعه تجارت مرزی را نیز از اولویت‌های استان عنوان کرده و افزود: در پنج ماه گذشته، ۵۲ درصد تجارت در قالب رویه تجارت مرزی کشور در آذربایجان‌غربی انجام شده و تلاش می‌کنیم با توسعه ظرفیت‌های مرزی و فعال‌سازی بازارچه‌ها، این ظرفیت بیش از پیش به اشتغال و معیشت مردم کمک کند.

رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر اشنویه در حوزه گردشگری، کشاورزی و موقعیت جغرافیایی، توسعه راه‌های ارتباطی را ضروری دانسته و اضافه کرد: تکمیل محورهای شریانی استان با جدیت دنبال می‌شود و با تأمین منابع جدید، روند اجرای پروژه‌های راهسازی شتاب خواهد گرفت.

وی در پایان توسعه زیرساخت‌های سلامت و نوسازی تجهیزات پزشکی را مورد تأکید قرار داده و افزود: حتی در شرایط جنگی، روند تجهیز مراکز درمانی استان متوقف نشد و آمبولانس‌های جدید و تجهیزات پیشرفته پزشکی برای مراکز درمانی تأمین شد.