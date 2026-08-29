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بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۶/۰۷

دروغ‌های مدرن با هوش مصنوعی یا دروغ‌های کلاسیک با قلم و ویدئو؛ امشب گیجگاه روایت می‌کند که صنعت دروغ چطور کار می‌کند و چه کسانی در این بازی شکست می‌خورند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷- ۲۲:۱۰
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برچسب ها: گیجگاه ، اخبار جعلی ، جعل خبر
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