رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با توجه به اهمیت ویژه نظام سلامت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز حوزه سلامت از اولویت‌های این سازمان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر حمایت ویژه از نظام سلامت، گفت: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز حوزه سلامت از اولویت‌های این سازمان است.

علاءالدین رفیع‌زاده در آیین افتتاح بیمارستان ابن‌سینا اشنویه، از فداکاری کادر درمان در شرایط دشوار کشور تجلیل کرده و افزود: همان‌گونه که نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از کشور ایستادند، پزشکان، پرستاران و کارکنان نظام سلامت نیز در کنار مردم و در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشتند.

وی همچنین با قدردانی از تلاش مسئولان برای توسعه زیرساخت‌های درمانی آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: افتتاح طرح های سلامت در شرایط خاص کشور، بیانگر عزم مدیران ملی و استانی برای استمرار خدمت‌رسانی و تأمین نیازهای اساسی مردم است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به اقدامات انجام شده برای تقویت نیروی انسانی حوزه سلامت نیز اشاره کرده و افزود: در مجوزهای استخدامی سال گذشته، یک‌هزار و ۲۴ سهمیه به آذربایجان‌غربی اختصاص یافت و در سال جاری نیز ۷۳ مجوز جذب اعضای هیئت علمی برای استان صادر شده است.

رفیع‌زاده در پایان با اشاره به نیاز بیمارستان ابن‌سینا اشنویه به نیروهای شرکتی و پشتیبانی، از پیگیری تأمین نیروی مورد نیاز این مجموعه در چارچوب ضوابط خبر داده و اضافه کرد: انسجام و همبستگی میان ترک‌زبانان و کردزبانان آذربایجان‌غربی سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه استان است.