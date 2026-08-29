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انعکاس پیام رهبری به دولت و مردم در اجتماعات شبانه مردمی

شب صد و هشتاد و یکم حضور مردم در خیابان‌ها همراه بود با پیام رهبر انقلاب به دولت و همچنین توصیف حضور مردم که در این شش ماه عیار حقیقی خود را نشان دادند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷- ۲۲:۰۶
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از ایران ، اتحاد و همدلی
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