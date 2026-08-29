­تقابل تیم‌های مس شهربابک و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران گلی در بر نداشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال مس شهربابک و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر امشب شنبه ۷ شهریور با قضاوت حسین امیدی در ورزشگاه شید سلیمانی شهربابک رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه نخست، توپ و میدان در اختیار مس شهربابک بود، اما حملات این تیم ثمری نداشت تا دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم نیز مس شهربابک تلاش کرد دروازه حریف را باز کند، اما موفق به انجام این کار نشد تا این دیدار با تساوی بدون گل به پایان برسد.

با این نتیجه صنعت نفت و مس شهربابک با موجودی ۳ امتیاز به ترتیب در رده‌های چهاردهم و پانزدهم جدول جای گرفتند.

ترکیب ابتدایی مس شهربابک:

محمدرضا قویدل، فریبرز گرامی، محمدرضا رئوفی، جواد پورعوض، مجید تاجیک، زبیر نیک‌نفس، عارف قزل، محمد آژیر، محسن سفیدچغایی، سجاد جعفری و اکبر کربلایی.

ترکیب ابتدایی صنعت نفت آبادان:

احمد گوهری، محمد آقاجانپور، علی طاهران، خشایار زبرجد، رضا رضایی، میثم تیموری، محمد عباسی، میثم تهی‌دست، میلاد فخرالدینی، متین کریم‌زاده و سامان مهرابی‌زاده.