مراسم گرامی داشت شهدای دولت و خدمت به ویژه شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی به همراه شهدای خدمت و امنیت کشور در شب میلاد نبی مکرم اسلام در مصلی طوقی اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم که در مسجد مصلی اصفهان برگزار شد خانواده‌های معظم و مکرم شهدای جنگ اخیر و شبه کودتای ۱۸ و ۱۹ دی حضور داشتند.

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در این مراسم حضور داشت گفت: این کشور و انقلاب با خون پاک شهدای گرانقدر از کوچک تا بزرگ و از پیر تا جوان و از زنان و مردان قد کشیده و تنومند شده و سری در سر‌های دنیا بلند و پرآوازه کرده است.

کولیوند افزود: جوانان این مرز و بوم شجاع و بدون ترس مقابل استکبار و ظالمان عالم قد علم کرده و ایستاده‌اند و این را در دامن مادر‌های پاک این سرزمین فرا گرفته‌اند.

وی گفت: دشمن ما در پناهگاه‌ها فرزندان خود را با ترس و دلهره بزرگ می‌کنند ولی اینجا در ایران سرزمین دلیران فرزندان برومند و شجاع ایران عزیز زیر پرچم اهل البیت (ع) و امام حسین (ع)بزرگ می‌شوند و پرورش میابند و معنی ایثار و فداکاری را فرا می‌گیرند.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور در ادامه و با بیان اینکه فداکاری در خون و ریشه ایرانی‌ها نهادینه شده است افزود: در جنگ اخیر و زمانی که سازمان انتقال خون کشور به خون نیاز مبرم داشت فقط با یک پیام تلویزیونی هزاران ایرانی و هلال احمری به مراکز انتقال خون سرازیر شدند و به کمک هموطنان و رزمندگان نیازمند شتافتند.

کولیوند گفت: با وجود چنین مردمان و جوانان غیور و غیرتمند، این کشور نجیب به قله‌های رفیع سعادت و سربلندی خواهد رسید چراکه به فرموده رهبر شهید انقلاب مردم ایران عزیز مبعوث خواهند شد تا کشور را با عزت و قدرت به جایگاه بزرگ و رفیع خود برسانند.