با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از والدین و همسران شهدای کارمند ارومیه تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین تجلیل از والدین و همسران شهدای کارمند ارومیه با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این آیین با اشاره به رفتار وحشیانه دشمنان در جنگ های اخیر با مردم ایران و به خاک و خون کشیدن کودکان بیگناه میناب گفت: بعد از به شهادت رساندن رهبر شهید اتقلاب یکی از اسناد جنایت های دشمنان بمباران مدرسه میناب و به خاک و خون کشیده شده کودکان بیگناه بود.

علاالدین رفیع زاده از برگزاری دومرحله آزمون اختصاصی استخدام فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد خبر داد و افزود: مرحله سوم این آزمون نیز در آینده ای نزدیک برگزار خواهد شد.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این آیین بر استمرار مستمر با خانواده معظم شهدا تاکید کرد.

آذربایجان غربی ۴۰۰ شهید کارمند را تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.