پخش زنده
امروز: -
تیم فجرسپاسی شیراز در دیداری خانگی از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران برابر ذوبآهن اصفهان به نتیجه مساوی بدون گل بسنده کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیمهای فجرسپاسی شیراز و ذوبآهن اصفهان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال امشب ۷ شهریور در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید.
در نیمه اول دو تیم موفق نشدند دروازههای یکدیگر را باز کنند و ۴۵ دقیقه اول بدون گل به پایان رسید.
در نیمه دوم هم اتفاق خاصی رخ نداد و در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.
فجر با این تساوی ۶ امتیازی شد و در رده هفتم ایستاد و ذوب آهن هم ۳ امتیازی شد و در رده سیزدهم قرار گرفت.
ترکیب ابتدایی فجر سپاسی:
علی غلامزاده، ارشیا وثوقیفرد، علی هلیچی، مجید نصیری، میثم مرادی، سینا نوروزی، مسعود ریگی، شاهین توکلی، مهدی بهرامینژاد، یادگار رستمی، مهدی شریفی.
سرمربی: رسول خطیبی
ترکیب ابتدایی ذوبآهن:
داود نوشی صوفیانی، ابوالفضل حسینیفر، محمد حسینی، علی شجاعی، امیرحسین رنگرز، سعید کریمی، جلال الدین علیمحمدی، امین جهان کهن، محمدهادی باغبان، نیما انتظاری و امید لطیفی.
سرمربی: عبدالله ویسی