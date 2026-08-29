­هفته ۴ لیگ برتر فوتبال؛ توقف فجر مقابل ذوب‌آهن در شیراز

­هفته ۴ لیگ برتر فوتبال؛ توقف فجر مقابل ذوب‌آهن در شیراز

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فجرسپاسی شیراز و ذوب‌آهن اصفهان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال امشب ۷ شهریور در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه اول دو تیم موفق نشدند دروازه‌های یکدیگر را باز کنند و ۴۵ دقیقه اول بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم هم اتفاق خاصی رخ نداد و در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

فجر با این تساوی ۶ امتیازی شد و در رده هفتم ایستاد و ذوب آهن هم ۳ امتیازی شد و در رده سیزدهم قرار گرفت.

ترکیب ابتدایی فجر سپاسی:

علی غلام‌زاده، ارشیا وثوقی‌فرد، علی هلیچی، مجید نصیری، میثم مرادی، سینا نوروزی، مسعود ریگی، شاهین توکلی، مهدی بهرامی‌نژاد، یادگار رستمی، مهدی شریفی.

سرمربی: رسول خطیبی

ترکیب ابتدایی ذوب‌آهن:

داود نوشی صوفیانی، ابوالفضل حسینی‌فر، محمد حسینی، علی شجاعی، امیرحسین رنگرز، سعید کریمی، جلال الدین علی‌محمدی، امین جهان کهن، محمدهادی باغبان، نیما انتظاری و امید لطیفی.

سرمربی: عبدالله ویسی