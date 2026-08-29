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استاندار آذربایجانغربی گفت: در هفته دولت ۹۸۴ طرح با اعتبار ۱۸۷ همت و ایجاد ۷هزار و۶۰۰ فرصت شغلی افتتاح یا کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای اداری استان با اشاره به این که خدمتگزاران دولت هم در دفاع از استان در جنگ اخیر و هم در عرصه سازندگی فعالیت های چشمگیری انجام داده است گفت: به برکت خون مطهر شهدا، آذربایجان غربی امروز شاهد یک امنيت پايدار است و بستر مناسبی برای توسعه و سرمایه گذاری در استان ایجاد شده است.
رضا رحمانی با بیان این که همه مسئولان در استان پای کار خدمت به مردم هستند افزود: حتی در طول جنگ نیز کارهای سرمایه گذاری و اقتصادی در استان تعطیل نشد و فعالیت های مرزی و مبادلات تجاری در مرزهای استان ادامه داشت.
او در ادامه به طرح های افتتاح و کلنگ زنی شده در هفته دولت در شهرستانهای استان پرداخت و خاطرنشان کرد: ۹۸۴ طرح در هفته دولت امسال در آذربایجان غربی با اعتبار ۱۸۷ همت و با ایجاد ۷ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی مورد بهره برداری قرار گرفت و کلنگ زنی شد که تکمیل طرح های نیمه تمام ، تسهیل گری سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی استان محورهای مهم این طرح ها هستند.
استاندار آذربایجان غربی با بیان این که ۸۰۹ طرح از این تعداد، طرح های عمرانی را شامل می شود افزود: از این تعداد ۷۶۲ طرح آماده افتتاح، ۱۴۴ طرح افتتاح و ۳۱ طرح نیز کلنگ زنی شد.