به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای اداری استان با اشاره به این که خدمتگزاران دولت هم در دفاع از استان در جنگ اخیر و هم در عرصه سازندگی فعالیت های چشمگیری انجام داده است گفت: به برکت خون مطهر شهدا، آذربایجان غربی امروز شاهد یک امنيت پايدار است و بستر مناسبی برای توسعه و سرمایه گذاری در استان ایجاد شده است.

رضا رحمانی با بیان این که همه مسئولان در استان پای کار خدمت به مردم هستند افزود: حتی در طول جنگ نیز کارهای سرمایه گذاری و اقتصادی در استان تعطیل نشد و فعالیت های مرزی و مبادلات تجاری در مرزهای استان ادامه داشت.

او در ادامه به طرح های افتتاح و کلنگ زنی شده در هفته دولت در شهرستانهای استان پرداخت و خاطرنشان کرد: ۹۸۴ طرح در هفته دولت امسال در آذربایجان غربی با اعتبار ۱۸۷ همت و با ایجاد ۷ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی مورد بهره برداری قرار گرفت و کلنگ زنی شد که تکمیل طرح های نیمه تمام ، تسهیل گری سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی استان محورهای مهم این طرح ها هستند.

استاندار آذربایجان غربی با بیان این که ۸۰۹ طرح از این تعداد، طرح های عمرانی را شامل می شود افزود: از این تعداد ۷۶۲ طرح آماده افتتاح، ۱۴۴ طرح افتتاح و ۳۱ طرح نیز کلنگ زنی شد.