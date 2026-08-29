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وحدت میراث حیاتی و ماندگار رهبر شهید در صیانت از ایران قوی

وحدت میراث حیاتی و ماندگار رهبر شهید در صیانت از ایران قوی و در مقابل نقشه‌های تفرقه افکن دشمنان است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷- ۲۱:۴۱
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برچسب ها: وحدت ، رهبر شهید ، اتحاد
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