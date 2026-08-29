تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال کشور، برابر مس شهربابک به تساوی بدون گل رسید تا سومین تساوی فصل خود را ثبت کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، امشب در ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک میهمان مس شهربابک بود.

این دیدار که از جذابیت چندانی برخوردار نبود، در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید و دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت دادند.

صنعت نفت آبادان با این تساوی، سومین تساوی خود در چهار هفته ابتدایی لیگ برتر را ثبت کرد و با ۳ امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار گرفت.

طلایی‌پوشان آبادانی در هفته پنجم رقابت‌ها، چهارشنبه از ساعت ۲۱ در ورزشگاه تختی آبادان میزبان سپاهان اصفهان خواهند بود.