تیم فوتبال فجرسپاسی در هفته چهارم لیگ برتر و در خانه خود، به تساوی بدون گل مقابل ذوب‌آهن رضایت داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیدار تیم‌های فجرسپاسی شیراز و ذوب‌آهن اصفهان در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پارس شیراز برگزار و با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه اول دو تیم موفق نشدند دروازه‌های یکدیگر را باز کنند و ۴۵ دقیقه اول بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم هم اتفاق خاصی رخ نداد و در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

فجر با این تساوی ۶ امتیازی شد و در رده هفتم ایستاد و ذوب آهن با این تساوی ۳ امتیازی شد و در رده سیزدهم قرار گرفت.