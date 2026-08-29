با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور طرح مانا در آذربایجان غربی افتتاح و ازمدیران منتخب بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی استان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه‌ شورای اداری و آیین اختتامیه بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان غربی با حضور علاالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار و در آن از طرح مانا در استان نیز رونمایی شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارمند گفت: دولت در طول جنگ تحمیلی در راستای تامین معیشت مردم و پایداری خدمت به آنها کار کرد و افتتاح طرح های متعدد تاییدی بر این مدعاست.

علاالدین رفیع زاده با اشاره به طرح اصلاح ساختارهای کلان توسط دولت چهاردهم گفت: این اصلاحات در حوزه دولت هوشمند اصلاح نظام اداری و جذب نیرو اتفاق افتاد که برش استانی این طرح در قالب طرح مانا به استانها ابلاغ شده است.

او نهادینه کردن تفویض اختیار به استانداران و مدیران کل دستگاههای اجرایی را یکی از سیاست های مهم دولت دانست و ادامه داد: چند موضوع اولویت دار در این طرح ابلاغ شده که می توان به تفویض اختیار به استانداران در راستای پایداری خدمات، امنیت جنگ و تامین کالاهای اساسی اشاره کرد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در راستای اصلاح نظام اداری در قالب طرح مانا پاسخگویی آنی به مردم مورد توجه قرار گرفت که هم اکنون میانگین زمان پاسخگویی به شکایات و انتقادات مردم سه و نیم ساعت است.

علاالدین رفیع زاده همچنین به نگاه ویژه دولت برای جذب نیرو در حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از یک هزار نفر برای جذب در حوزه بهداشت و درمان آذربایجان غربی اختصاص یافت و بیش از ۳۰ نفر نیز جهت جذب عضو هیات علمی به دانشگاه علوم‌پزشکی ارومیه تخصیص داده شده است.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری نیز در این جلسه زبان مردم بودن و انتقال مسائل و مشکلات مردم به مسئولان را یکی از مهمترین وظایف خواص جامعه از جمله روحانیون دانست و گفت: مسئولان می توانند برای حل مسائل و مشکلات در حوزه های مختلف با استفاده از دستاوردهای پژوهشی از دانشگاهیان استفاده کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عسگر دیرباز ایجاد شبکه مبادلات تجاری را یکی از مهمترین راه های برون رفت از فشارهای اقتصادی دولت دانست و گفت: نباید در تامین کالاها و مبادلات تجاری به یک شبکه مبادلاتی اکتفا شود و باید شبکه مبادلات تجاری برای دور زدن تحریم ها در این زمینه شکل گیرد.

رضا علی نژاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گزارشی از روند انتخاب مدیران برتر در جشنواره شهید رجایی آذربایجان غربی ارائه کرد و گفت: تحول اداری، رضایت مردمی ، مولد سازی ، طلوع ایثار ار جمله شاخص های مهم ارزیابی مدیران در این زمینه بود.

در ادامه این جلسه از مدیران منتخب بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان غربی با حضور علاالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تجلیل شد.

بعد از این جلسه طرح مانا اصلاح نظام اداری استان و طرح مدیران فردا طرحی با هدف تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استانی و گسترش خدمات به مردم در محل استانداری افتتاح شد.

در این آیین از خانواده محترم شهید دلشاد رشید تحت عنوان طرح طلوع ایثار نیز تجلیل شد.

معاون رئیس جمهور قبل از شرکت در این جلسه در سفر به آذربایجان غربی بیمارستان اشنویه و مجتمع اداری چهاربرج را افتتاح کرد.