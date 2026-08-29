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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین، از افتتاح و بهرهبرداری از ۶۴۷ طرح برقرسانی با سرمایهگذاری بیش از ۳۱۵۰ میلیارد تومان در سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همزمان با گرامیداشت هفته دولت و در راستای تأمین برق پایدار و افزایش رضایتمندی مشترکین، اینانلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین، از افتتاح و بهرهبرداری از ۶۴۷ طرح برقرسانی با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۱۵۰ میلیارد تومان در سراسر استان خبر داد.
اینانلو در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین تصریح کرد: این پروژهها که در حوزههای توسعه شبکه، اصلاح و بهینهسازی، تولید در توزیع و احداث دو نیروگاه بزرگ اجرایی شدهاند، با هدف کاهش ناترازیها و تقویت زیرساختهای انرژی در شهرستانهای مختلف استان از جمله قزوین، بوئینزهرا، تاکستان، آبیک، آوج و شهرستان البرز به بهرهبرداری رسیدند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در بخش دیگری از سخنان خود، هوشمندسازی شبکه را محور اصلی مدیریت مصرف و توزیع عادلانه برق دانست و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۲ هزار لوازم اندازهگیری در سطح استان هوشمندسازی شده است و مطابق برنامهریزی صورتگرفته، این تعداد تا پایان سال به ۲۵ هزار دستگاه خواهد رسید.
وی تأکید کرد : با این اقدام، مجموع کنتورهای هوشمند استان از مرز ۱۲۵ هزار دستگاه عبور خواهد کرد که بخشهای عمومی، دولتی، چاههای کشاورزی، واحدهای صنعتی خارج از شهرکها و ۹۰ هزار مشترک خانگی را تحت پوشش قرار میدهد.
اینانلو با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختی و امنیتی شبکه نیز گفت: بهمنظور ایجاد بستر ارتباطی پایدار و امن بین ادارات تابعه و مرکز استان، ۱۶۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری با صرف ۱۵ میلیارد تومان هزینه احداث شده است.
وی افزود: در اقدامی راهبردی برای پایداری شبکه و کاهش خاموشیها، ۴۴۰۰ کیلومتر از شبکههای فشار ضعیف سیم مسی استان با کابلهای خودنگهدار جایگزین شده است. این طرح علاوه بر کاهش چشمگیر تلفات شبکه، نقش موثری در جلوگیری از سرقت تجهیزات و صیانت از محیط زیست و درختان ایفا کرده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خاطرنشان کرد: این شرکت با جدیت تمام و در چارچوب سیاستهای کلان وزارت نیرو، به تلاش خود برای بهینهسازی شبکههای توزیع و تضمین تأمین برق پایدار برای آحاد مردم استان ادامه خواهد داد.