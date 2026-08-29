امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

لیگ برتر فوتبال / پرسپولیس - ملوان

از هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال تیم‌های پرسپولیس و ملوان به مصاف هم رفتند که این دیداربا نتیجه ۳ بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید
عکاس :الهه فلاح
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ - ۲۱:۲۵
خبرهای مرتبط

لیگ برتر فوتبال / تراکتور - پرسپولیس

لیگ برتر فوتبال / استقلال تهران - مس شهر بابک

لیگ برتر فوتبال / استقلال - سپاهان

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، فوتبال ، ملوان ، پرسپولیس
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 