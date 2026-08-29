لیگ برتر فوتبال / پرسپولیس - ملوان

از هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال تیم‌های پرسپولیس و ملوان به مصاف هم رفتند که این دیداربا نتیجه ۳ بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید

عکاس : الهه فلاح