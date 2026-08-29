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دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، بهشدت از عملکرد شبکههای خبری CNN و MS NOW انتقاد کرد و مدعی شد این دو شبکه با کاهش شدید مخاطب مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در پیامی در تروث سوشال، شبکه CNN را در «مارپیچ مرگ» توصیف کرد و گفت شبکه MS NOW، (نام جدید شبکه MSNBC)، نیز شرایط مشابهی دارد.
رئیسجمهوری آمریکا مدعی شد «به معنای واقعی کلمه هیچکس» این دو شبکه را تماشا نمیکند و از وضعیت مخاطبان آنها انتقاد کرد.
تمجید ترامپ از هری انتن
ترامپ در ادامه پیام خود، «هری انتن»، تحلیلگر و نظرسنج سیاسی CNN، را بهترین چهره این شبکه توصیف کرد و از او به دلیل انتشار نتایج نظرسنجیهایی درباره محبوبیت رؤسای جمهوری آمریکا تمجید کرد.
ترامپ مدعی شد انتن نشان داده است که میزان محبوبیت او «شش برابر» بیشتر از آبراهام لینکلن، جورج واشنگتن یا هر رئیسجمهوری دیگری است.
رئیسجمهوری آمریکا با تأکید بر اعتبار انتن، بهصورت کنایهآمیز خطاب به مدیران CNN نوشت: «او اعتبار دارد؛ او را اخراج نکنید!»
پیشنهاد ترامپ برای احیای CNN
ترامپ در بخش دیگری از پیام خود، تغییر مدیریت و مجریان CNN را راهی برای احیای این شبکه دانست و در عین حال مدعی شد MS NOW امکان بازگشت مشابهی ندارد.
وی در پایان با اشاره به جایگاه برند CNN گفت: «یک برند بزرگ را هرگز نمیتوان بهطور کامل نابود کرد.»
اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح شده است که او طی سالهای گذشته بارها از شبکههای خبری منتقد خود، از جمله CNN و MSNBC، انتقاد کرده و آنها را به پوشش جانبدارانه عملکرد دولتش متهم کرده است.