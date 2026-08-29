نماینده ولی فقیه در لرستان با تأکید برتقویت پیوند میان تعلیم و تربیت و حوزه‌های علمیه گفت:تحصیل، تهذیب و تبلیغ از وظایف مهم طلاب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛با هدف تقویت پیوند میان نهاد تعلیم و تربیت و حوزه‌های علمیه نشست علمی و گفتگو محور با محوریت زندگی ایران اسلامی در سیره نبوی در خرم آباد برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های نبوی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی گفت:سیره پیامبر اکرم(ص) علاوه بر مجموعه‌ای از آموزه‌های فردی و عبادی، الگویی جامع برای شکل‌دهی به جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق، دانش، معنویت، عدالت، همدلی و مسئولیت‌پذیری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی با اشاره به اهمیت توجه به سبک زندگی اسلامی افزود: امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی دقیق و عمیق سیره پیامبر اکرم(ص) است.

وی با بیان اینکه تربیت نسل آینده نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه ی نهادهای فرهنگی و آموزشی است، گفت: ارتباط و تعامل میان آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه، یک ظرفیت مهم برای ارتقای سطح تربیتی، اخلاقی و معرفتی جامعه است و اگر این همکاری به شکل هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده دنبال شود، آثار ماندگاری در تربیت نسل نوجوان و جوان خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی افزود: مدرسه و حوزه دارای ظرفیت‌هایی هستند و در صورت قرار گرفتن این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر، می‌توان زمینه‌ای مناسب برای رشد علمی، اخلاقی و معنوی دانش‌آموزان فراهم کرد.

وی بیان کرد: نسل جوان امروز در معرض جریان‌های مختلف فرهنگی و فکری قرار دارد و برای مصون‌سازی فکری و اخلاقی آنان، باید برنامه‌های تربیتی عمیق، منطقی، جذاب و متناسب با نیازهای روز ارائه شود.

امام جمعه خرم‌آباد، وحدت را یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز جهان اسلام دانست و افزود:در شرایطی که جهان اسلام با مسائل و چالش‌های مختلفی مواجه است، اختلاف و پراکندگی میان مسلمانان موجب تضعیف ظرفیت‌های عظیم امت اسلامی خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان گفت: مسلمانان با وجود تفاوت‌های مذهبی، قومی، فرهنگی و جغرافیایی، از اشتراکات فراوانی برخوردارند و می‌توانند با تکیه بر اصول مشترک،زمینه ی همکاری و هم‌افزایی بیشتری را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی تأکید کرد: وحدت اسلامی باید در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمود پیدا کند وکشورهای اسلامی و ملت‌های مسلمان ظرفیت‌هایی در اختیار دارند که با برنامه‌ریزی، همکاری و استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها می‌توانند نقش مؤثرتری در معادلات منطقه‌ای و جهانی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه تمدن‌سازی نیازمند حرکت جمعی و هدفمند است، افزود: تمدن اسلامی با مشارکت مجموعه‌های علمی، فرهنگی، دینی، آموزشی و اجتماعی شکل می‌گیرد و هر بخشی از جامعه باید متناسب با وظایف و ظرفیت‌های خود در این حرکت بزرگ سهیم باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان گفت: یکی از مهم‌ترین ارکان تمدن اسلامی، پیوند صحیح و منطقی میان علم و دین است وباید زمینه‌ای فراهم شود که دانش، پژوهش و فناوری در کنار ایمان، اخلاق و ارزش‌های الهی حرکت کنند.

امام جمعه خرم آباد افزود: تمدن اسلامی تنها با توسعه علمی یا تنها با فعالیت‌های فرهنگی و دینی محقق نمی‌شود، نیازمند یک نگاه جامع و متوازن است؛ نگاهی که در آن علم، ایمان، اخلاق، عدالت، معنویت، فرهنگ و پیشرفت اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گیرند و هر کدام در خدمت رشد و تعالی انسان باشند.





