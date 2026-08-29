بیمارستان ۸۶ تخت‌خوابی ابن‌سینا اشنویه در آذربایجان غربی، باحضور معاون رئیس‌جمهور و استاندار آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با ششمین روز هفته دولت و در ادامه نهضت توسعه زیرساخت‌های سلامت در آذربایجان‌غربی، بیمارستان ۸۶ تخت‌خوابی ابن‌سینا شهرستان اشنویه با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی به بهره‌برداری رسید.

بیمارستان ابن‌سینا اشنویه با ظرفیت ۸۶ تخت بستری و با اعتباری بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان احداث شده و دارای ۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنای کل بوده و با ایجاد ظرفیت‌های جدید، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات پزشکی و درمانی شهرستان ایفا خواهد کرد.

این بیمارستان با هدف تقویت زیرساخت‌های درمانی، ارتقای دسترسی مردم به خدمات تخصصی و افزایش ظرفیت ارائه خدمات سلامت احداث شده و بهره‌برداری از آن، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت در دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی و پاسخگویی مطلوب‌تر به نیازهای مردم شهرستان اشنویه به شمار می‌رود.