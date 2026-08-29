رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اهمیت حل معضل پسماند گفت: دستگاه قضایی از اقدامات مؤثر و قانونی برای رفع این چالش و مشکلات مردم حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه پسماند یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان است، گفت: دستگاه قضایی در چارچوب قانون از اقدامات مؤثر برای حل این معضل و رفع مشکلات مردم حمایت می‌کند.

عباس پوریانی در دیدار با استاندار مازندران به مناسبت هفته دولت، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت اجرایی استان، اظهار کرد: نگاه دادگستری مازندران نسبت به مدیریت اجرایی، حمایتی و مبتنی بر کمک به توسعه و پیشرفت استان است.

وی افزود: دادگستری در چارچوب قانون در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قرار دارد و از اقدامات مثبت و مؤثر برای گره‌گشایی از مشکلات مردم حمایت می‌کند.

پسماند؛ چالش اساسی مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به موضوع پسماند به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان، تصریح کرد: این موضوع سال‌ها از مشکلات اساسی مازندران بوده و اقدامات انجام‌شده برای حل آن، با تلاش مجموعه مدیریت اجرایی و همراهی دستگاه‌های مختلف در حال پیگیری است.

پوریانی با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق عمومی، حقوق دولت و صیانت از بیت‌المال گفت: دستگاه قضایی خود را مکلف به صیانت از حقوق بیت‌المال می‌داند و اقدامات این حوزه نیز در چارچوب قانون دنبال می‌شود.

وی افزود: هر اقدامی که در مسیر توسعه استان، رفع یک چالش اساسی و حل مشکلات مردم باشد و در چارچوب قانون انجام شود، مورد حمایت دستگاه قضایی قرار خواهد گرفت.

تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌ها

رئیس کل دادگستری مازندران همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف را برای خدمت‌رسانی به مردم ضروری دانست و گفت: همه دستگاه‌ها باید هدف مشترکی داشته باشند و خود را یک مجموعه واحد بدانند؛ چراکه مشکل یک دستگاه در نهایت مشکل استان و مردم است.

وی افزود: خوشبختانه در مازندران نگاه مشترک و انسجام مطلوبی میان مجموعه‌های مختلف وجود دارد و باید از همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات و توسعه استان استفاده کرد.

حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی

پوریانی همچنین بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاران باید اطمینان داشته باشند که رویکرد دستگاه قضایی و مدیریت اجرایی، حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع قانونی است.

وی افزود: هر جا برای حل مسائل سرمایه‌گذاران نیاز به پیگیری در سطح ملی باشد، دستگاه قضایی استان نیز در چارچوب وظایف خود ورود خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذار و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری از الزامات توسعه استان است و هم‌افزایی میان استانداری و دادگستری می‌تواند آثار مثبتی برای مازندران به همراه داشته باشد.

تأکید بر حمایت از مدیران پرتلاش

پوریانی با اشاره به بازدیدها و سفرهای شهرستانی مدیران اظهار کرد: عملکرد مدیران برای مردم ملموس است و تفاوت میان مدیری که با جدیت پیگیر امور است و مدیری که کم‌کاری می‌کند، به‌خوبی قابل مشاهده و قضاوت است.

وی با قدردانی از مدیران پرتلاش استان گفت: مدیرانی که برای حل مشکلات مردم و پیشبرد امور تلاش می‌کنند باید مورد حمایت قرار گیرند و همه دستگاه‌ها نیز باید همکاری و همدلی بیشتری داشته باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیت‌های گسترده طبیعی و اقتصادی استان گفت: مازندران از جنگل‌های ارزشمند، دشت‌های حاصلخیز، دریا و ظرفیت‌های متعدد اقتصادی و گردشگری برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها در چارچوب قانون برای توسعه استان استفاده کرد.

پوریانی در پایان گفت: اگر همه مجموعه‌ها با یکدیگر همدل و هم‌صدا باشند و درک مشترکی از مسائل استان داشته باشند، می‌توان در سال‌های آینده شاهد تحولات جدی در مازندران و رسیدن استان به جایگاه شایسته خود در عرصه ملی و منطقه‌ای بود.