همزمان با هفته وحدت، مردم شیعه و سنی بخش قطور خوی جلوه‌ای از وحدت و برادری را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته وحدت و در آستانه میلاد باسعادت پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه‌السلام، مردم شیعه و سنی بخش قطور خوی با حضور مسئولان، روحانیون و علمای اهل سنت گردهم آمدند و جلوه‌ای ماندگار از وحدت و برادری را به نمایش گذاشتند.

مردم شیعه و سنی بخش قطور شهرستان خوی همزمان با هفته وحدت، با حضور مسئولان، روحانیون و علمای اهل سنت، بر حفظ وحدت و همدلی به عنوان سرمایه‌ای برای اقتدار، امنیت و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

مراسم گرامیداشت هفته وحدت با حضور مردم شیعه و سنی بخش قطور و جمعی از مسئولان، روحانیون و علمای اهل سنت برگزار شد.

در این مراسم بر اهمیت وحدت و همدلی میان مردم تأکید شد؛ وحدتی که در مناطق مرزی، نه یک شعار، بلکه بخشی از زندگی و سرمایه اجتماعی مردم به شمار می‌رود.

امام جمعه خوی در این مراسم با تبریک هفته وحدت، وحدت را عامل رفع بسیاری از گره‌ها و مشکلات جامعه عنوان کرد و گفت: با تکیه بر این سرمایه ارزشمند می‌توان زمینه حل مشکلات را فراهم و نقشه دشمنان برای ایجاد تفرقه، نفاق و اختلاف میان مردم را خنثی کرد.

علی علائی، معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه خوی نیز با تبریک هفته وحدت و هفته دولت، وحدت و انسجام مردم ایران را عامل هراس دشمنان دانست و گفت: دشمنان از انسجام و همدلی مردم ایران هراس دارند و همین وحدت، زمینه‌ساز شکست توطئه‌های آنان خواهد بود.

فرمانده سپاه خوی نیز وحدت را یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی برشمرد و گفت: ملت ایران با تکیه بر وحدت و انسجام، در دوران هشت سال دفاع مقدس و همچنین در جنگ‌های اخیر، با هدایت امامین انقلاب و رهبری معظم انقلاب، مقتدرانه و عزتمندانه در برابر دشمنان ایستادگی کرده است.

در این مراسم بر نقش مردم مناطق مرزی در حفظ امنیت، انسجام ملی و مقابله با توطئه‌های دشمنان تأکید شد و مردم شیعه و سنی بخش قطور، بار دیگر بر همزیستی مسالمت‌آمیز، وحدت و برادری تأکید کردند.