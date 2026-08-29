تدوین راهکارهای مدیریت مازاد تولید مرغ در لرستان
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: با تولید بیش از پنج میلیون قطعه مرغ و ایجاد مازاد تولید در استان، راهکارهای عملیاتی ایجاد تعادل بین تولید و عرضه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیر معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: با تولید بیش از پنج میلیون قطعه مرغ و ایجاد مازاد تولید در استان، راهکارهای عملیاتی برای ایجاد تعادل بین تولید و عرضه و حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بررسی شد.
مجید جوادی افزود: از ۲۰ مرداد تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، بیش از پنج میلیون قطعه مرغ در استان تولید شد و با مازاد تولید در استان مواجه هستیم.
وی بیان کرد: همچنین هماهنگیهای لازم برای جلوگیری از ورود غیر مجاز مرغ از استانهای دیگر که شناسه ندارد، انجام شد تا از ورود مرغهای مازاد ،بیکیفیت و به خطر افتادن سلامت مردم جلوگیری شود.