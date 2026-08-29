به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در گرامیداشت هفته دولت طرح هادی و آسفالت معابر در ۱۲ روستای حاجی آباد- احمدآباد- ترک دره- حسنلو ساروجه علیا- باغچه میشه- جوشاطوی سفلی- آغچلوی قدیم- کهریز -تیزخراب -محمدآباد و سعیدآباد برای بهره مندی ۵۵۹۰ نفر با اعتبار ۲۲میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

هم چنین ۶۵ واحدنوسازی و بهسازی مسکن روستایی با اعتبار ۲۶میلیاردتومان افتتاح شد.

به همین مناسبت بهره‌برداری از ۲۶طرح برق رسانی در شهرستان شاهین دژ با اعتبار ۶۵میلیارد تومان آغاز شد. این طرح ها شامل تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار بطول ۶۵۰۰ متر، اصلاح شبکه فشار متوسط بمسافت ۱۰۰ کیلومتر، اصلاح و نوسازی ترانسفورماتور و تابلو توزیع: ۴۰ مورد، نصب انواع پایه : ۱۲۷ اصله، ایجاد و احداث پست توزیع جدید : ۳ دستگاه، احداث شبکه توزیع جدید ۳۵۰۰ متر هوشمند سازی کنتور ها ، اجرای پروژه خط دومداره فیدرهای ۷ و۸ است.

کلنگ زنی ۸طرح عمران شهری و احداث پارک فدک با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان از دیگر برنامه های این شهرستان بود.