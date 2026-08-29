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تیم فوتبال پرسپولیس در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال امشب شنبه برابر میهمان خود ملوان انزلی به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار پایانی هفته چهارم لیگ برترفوتبال ایران امشب (شنبه) تیم پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف ملوان بندر انزلی رفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر صفر به سود شاگردان مهدی تارتار به پایان رسید.
پرسپولیس با این نتیجه ۹ امتیازی شد و به رده سوم صعود کرد؛ ملوان هم با ۴ امتیاز در مکان یازدهم قرار دارد.
گل زنان:
محمد پاپی (گل به خودی بازیکن حریف - ۲۰)، تیوی بیفوما (۳۴) و علی علیپور (۵۶) برای پرسپولیس
ورزشگاه شهدای شهر قدس
تیم داوری: سید رضا مهدوی، امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و ناصر جنگی/ ناظر: محسن قهرمانی
داور VAR: پیام حیدری کمک: مهناز ذکایی
ترکیب پرسپولیس:
پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی زارع، محمدحسین کنعانی زادگان (۸۴- دانیال ایری)، مهدی تیکدری، پویا پورعلی، محمد خدابندهلو (۸۴- یاسین سلمانی)، محمدمهدی محبی (۷۱- اوستون اورونوف)، تیوی بیفوما (۵۹- محمد عمری)، ایگور سرگیف (۸۴-پوریا شهرآبادی)، علی علیپور
سرمربی: مهدی تارتار
ترکیب ملوان:
فرزاد طیبی پور، امیر رضا افسرده (۶۷- امیرمحمد نسایی)، ضرغام صعداوی، فرزین معامله گری، مهدی جعفری، قائم اسلامی خواه (۶۷- عرفان شهریاری)، ماهان صادقی، محمد پاپی (۶۷- امیررضا کریمی)، حسین صادقی، محمدرضا عباسی (۴۶- علیرضا رمضانی) و رضا مرزبان
سرمربی: مازیار زارع
کارت زرد:
پرسپولیس: محمد خدابندهلو (۳۰)
ملوان:
کارت قرمز:
عرفان شهریاری (۷۰) از ملوان
شرح گلها:
گل اول پرسپولیس (گل به خودی - دقیقه ۲۰): ارسال بلند حسین کنعانی روی دروازه تیم ملوان با ضربه سر محمد پاپی به سمت دروازه رفت و در میان ناهماهنگی مدافع و دروازه بان، توپ در درون دروازه قرار گرفت.
گل دوم پرسپولیس (تیوی بیفوما - دقیقه ۳۴): پاس پشت دفاع به تیوی بیفوما رسید و این بازیکن در موقعیت تک به تک با عوض کردن پا توانست از دروازه بان عبور کند و ضربه نهایی را بزند. البته در لحظه آخر ضربه نهایی برای او پیچیده شد و این بازیکن در مخمصه توانست گلزنی کند.
گل سوم پرسپولیس (علی علیپور - دقیقه ۵۶): اشتباه طیبی پور باعث شد تا علی علیپور صاحب توپ شود و از گوشه زمین توپ را به شکلی استثنایی با پله درآورد و در موقعیت تک به گل موفق شد دروازه را باز کند.