برنامه پروازی هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ فرودگاه شهدای رامسر با انجام ۸ پرواز در مسیر مشهد ـ رامسر و بالعکس اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، برنامه پروازی هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ فرودگاه شهدای رامسر با انجام ۸ پرواز در مسیر مشهد ـ رامسر و بالعکس اعلام شد.

این پروازها از یکشنبه هشتم تا جمعه سیزدهم شهریور توسط شرکت‌های هواپیمایی آسمان، آوا و ایران‌ایر انجام می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، جزئیات پروازها به این شرح است:

🔹 یکشنبه ۸ شهریور | آسمان

مشهد ـ رامسر: ورود ۱۲:۲۰

رامسر ـ مشهد: خروج ۱۳:۰۰

🔹 دوشنبه ۹ شهریور | آوا

مشهد ـ رامسر: ورود ۱۰:۰۰

رامسر ـ مشهد: خروج ۱۰:۵۰

🔹 دوشنبه ۹ شهریور | ایران‌ایر

مشهد ـ رامسر: ورود ۱۲:۱۵

رامسر ـ مشهد: خروج ۱۲:۵۵

🔹 سه‌شنبه ۱۰ شهریور | آوا

مشهد ـ رامسر: ورود ۱۲:۴۵

رامسر ـ مشهد: خروج ۱۳:۳۵

🔹 پنجشنبه ۱۲ شهریور | آوا

مشهد ـ رامسر: ورود ۱۰:۰۰

رامسر ـ مشهد: خروج ۱۰:۵۰

🔹 پنجشنبه ۱۲ شهریور | آسمان

مشهد ـ رامسر: ورود ۱۲:۲۰

رامسر ـ مشهد: خروج ۱۳:۱۰

🔹 جمعه ۱۳ شهریور | ایران‌ایر

مشهد ـ رامسر: ورود ۱۱:۵۰

رامسر ـ مشهد: خروج ۱۲:۳۵