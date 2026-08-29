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برنامه پروازی هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ فرودگاه شهدای رامسر با انجام ۸ پرواز در مسیر مشهد ـ رامسر و بالعکس اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، برنامه پروازی هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ فرودگاه شهدای رامسر با انجام ۸ پرواز در مسیر مشهد ـ رامسر و بالعکس اعلام شد.
این پروازها از یکشنبه هشتم تا جمعه سیزدهم شهریور توسط شرکتهای هواپیمایی آسمان، آوا و ایرانایر انجام میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، جزئیات پروازها به این شرح است:
🔹 یکشنبه ۸ شهریور | آسمان
مشهد ـ رامسر: ورود ۱۲:۲۰
رامسر ـ مشهد: خروج ۱۳:۰۰
🔹 دوشنبه ۹ شهریور | آوا
مشهد ـ رامسر: ورود ۱۰:۰۰
رامسر ـ مشهد: خروج ۱۰:۵۰
🔹 دوشنبه ۹ شهریور | ایرانایر
مشهد ـ رامسر: ورود ۱۲:۱۵
رامسر ـ مشهد: خروج ۱۲:۵۵
🔹 سهشنبه ۱۰ شهریور | آوا
مشهد ـ رامسر: ورود ۱۲:۴۵
رامسر ـ مشهد: خروج ۱۳:۳۵
🔹 پنجشنبه ۱۲ شهریور | آوا
مشهد ـ رامسر: ورود ۱۰:۰۰
رامسر ـ مشهد: خروج ۱۰:۵۰
🔹 پنجشنبه ۱۲ شهریور | آسمان
مشهد ـ رامسر: ورود ۱۲:۲۰
رامسر ـ مشهد: خروج ۱۳:۱۰
🔹 جمعه ۱۳ شهریور | ایرانایر
مشهد ـ رامسر: ورود ۱۱:۵۰
رامسر ـ مشهد: خروج ۱۲:۳۵