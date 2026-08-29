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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای از عموم مردم شریف استان قم برای شرکت در مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید در حرم مطهر کریمه اهل بیت دعوت کرد.
دولتمردان شهید؛ خادمانی که خدمت را با ایثار و شهادت معنا کردند؛ در هفته بزرگداشت دولتمردان شهید بویژه رئیس جمهور شهید محمد علی رجائی و نخست وزیر شهید حجتالاسلام دکتر محمد جواد باهنر، یاد و خاطره مردانی را گرامی میداریم که خدمت به مردم را نه یک عنوان و جایگاه، بلکه عهدی الهی و مسئولیتی بزرگ میدانستند و در این مسیر، جان خویش را نیز فدا کردند. شهیدان دولتمرد به ما آموختند که ماندگاری یک مسئول در تاریخ، به نام و مقام او نیست؛ بلکه به میزان اخلاص، خدمت صادقانه، مردمداری و پایبندی او به آرمانهای الهی و انقلابی است.
امروز، زنده نگه داشتن یاد این شهیدان، تنها ادای احترام به گذشته نیست؛ تجدید پیمان با راهی است که آنان با خون خود ترسیم کردند؛ راه خدمت بیمنت، مسئولیتپذیری، فداکاری و ایستادگی در کنار مردم. آنان رفتند، اما مکتب خدمت و اخلاصشان باقی ماند تا به نسلهای امروز یادآوری کند که در فرهنگ انقلاب اسلامی، مسئولیت فرصتی برای خدمت است و خدمت صادقانه، خود یک جهاد ماندگار.