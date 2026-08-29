\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u062f\u0648\u0631\u0647\u200c\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u06a9\u0627\u0631\u0627\u062a\u0647\u200c\u06cc \u0634\u0648\u0628\u0648\u06a9\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f7\u06f0\u06f0 \u06a9\u0627\u0631\u0627\u062a\u0647\u200c\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0648\u062c\u0631\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u06cc\u062a \u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a \u0631\u062f\u0647 \u0633\u0646\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0\n\n\n