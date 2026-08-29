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امروز یک واحد سردخانه بالای صفر درجه با ظرفیت سه هزار تنی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستانی در روستای طالبقشلاقی از توابع اردبیل به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، قلندری در آیین با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، اظهار کرد: این سردخانه با ظرفیت سالانه سه هزار تن با سرمایهگذاری یک هزار و ۱۵۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و حمایت تسهیلاتی دولت ساخته شد و با بهرهبرداری از آن زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر فراهم گردید.
وی با تاکید بر نقش اساسی صنایع تبدیلی و تکمیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و حفظ دسترنج کشاورزان منطقه، افزود: در حال حاضر ظرفیت سردخانههای فعال شهرستان اردبیل ۶۰ هزار تن است که با برنامهریزیهای انجام شده، این رقم روند صعودی دارد.
فرماندار اردبیل گفت: هماکنون عملیات اجرایی هفت واحد سردخانه دیگر با مجموع ظرفیت ۳۵ هزار تن و پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در دست اجرا است و برای ساخت ۱۸۰ هزار تن ظرفیت سردخانهای جدید نیز مجوز تاسیس صادر شده است که با بهرهبرداری از آنها گام بلندی در توسعه زنجیره ارزش و تحول بخش کشاورزی شهرستان برداشته خواهد شد.