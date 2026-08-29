چهار اکیپ تخصصی دامپزشکی شهرستان ساری با حضور در روستای آبکسر، بیش از ۲ هزار رأس دام و ۲ هزار قطعه طیور را به صورت رایگان علیه بیماری‌های تب برفکی و نیوکاسل واکسینه کردند.

واکسیناسیون رایگان ۴ هزار رأس و قطعه دام و طیور در آبکسر ساری

واکسیناسیون رایگان ۴ هزار رأس و قطعه دام و طیور در آبکسر ساری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، چهار اکیپ تخصصی دامپزشکی شهرستان ساری در قالب یک گروه جهادی با حضور در روستای آبکسر بخش کلیجان‌رستاق، خدمات رایگان واکسیناسیون و مراقبت از دام و طیور را به روستاییان ارائه کردند.

این گروه جهادی با هماهنگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه مرکز مازندران، بیش از ۲ هزار رأس دام سبک و سنگین و ۲ هزار قطعه طیور را در روستای آبکسر واکسینه کرد.

فرمانده سپاه مرکز مازندران با حضور در جمع گروه جهادی دامپزشکی، ارائه این خدمات را گامی در حمایت از دامداران و تولیدکنندگان روستایی دانست و گفت: توجه به مراقبت و پیشگیری در پرورش دام و طیور، نقش مهمی در تداوم چرخه تولید در روستاها دارد.

سرهنگ پاسدار روح‌الله صادقی افزود: استمرار خدمات جهادی دامپزشکی در مناطق و روستاها می‌تواند کمک قابل توجهی به فعالیت دامداران، طیورداران و روستاییان داشته باشد.

مسئول اداره دامپزشکی شهرستان ساری نیز گفت: چهار اکیپ دامپزشکی با حضور در روستای آبکسر، واکسیناسیون رایگان پیشگیری از بیماری تب برفکی دام و نیوکاسل طیور را برای مجموع حدود ۴ هزار رأس و قطعه دام و طیور انجام دادند.

دکتر کبیری افزود: این طرح، دام‌های سبک و سنگین شامل گاو، گوسفند و بز و همچنین طیوری مانند مرغ و اردک را دربرگرفت.

وی گفت: فاز جدید واکسیناسیون دام و طیور در سطح شهرستان ساری از اول شهریور آغاز شده است.

در ادامه این برنامه، نشست مشاوره‌ای درباره مراقبت از دام و طیور با حضور روستاییان در مسجد آبکسر برگزار شد و کارشناسان دامپزشکی به ارائه توصیه‌های لازم پرداختند.

غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا، قرائت فاتحه و ادای احترام به پنج شهید هشت سال دفاع مقدس و یک شهید جنگ رمضان، معاینه و واکسیناسیون دام و طیور و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از دیگر برنامه‌های این گروه جهادی بود.

این برنامه با همراهی فرماندهان سپاه مرکز مازندران، فرمانده حوزه مقاومت بسیج خاتم‌الانبیا کلیجان‌رستاق و همکاری شورا، دهیار و پایگاه بسیج روستای آبکسر اجرا شد.