به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان، مجتبی بیرانوند در گفتگوی ویژه خبری ساعت ۱۹ از شبکه همدان گفت: در این راستا، تمرکز اصلی بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه زیرساخت‌های مسکن در ۷ سایت مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی است.

او تاکید کرد: همزمان با برگزاری برنامه‌های هفته دولت، شهرستان نهاوند شاهد طیف گسترده‌ای از طرح های عمرانی و خدماتی بود که با هدف بهبود زیرساخت‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردمی اجرا شده است.

فرماندار نهاوند تصریح کرد: در همین راستا، گزارش‌های منتشر شده از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شهرستان نهاوند نشان می‌دهد که در مجموع ۱۰۲ پروژه و برنامه با اعتبار بالغ بر ۲.۵ هزار میلیارد تومان در سطح شهرستان اجرایی، افتتاح یا کلنگ‌زنی شده است که این اقدامات منجر به ایجاد اشتغال برای ۵۰۰ نفر شده است.

بیرانوند با بیان اینکه در روز‌های نخست هفته دولت، شهرستان نهاوند میزبان مقامات کشوری و استانی بود گفت: با حضور وزیر راه و شهرسازی و همچنین معاونان استانداری، بخشی از پروژه‌های شاخص حوزه راهداری و مسکن در سطح استان به صورت متمرکز در نهاوند افتتاح، بهره‌برداری یا کلنگ زنی شدند.

او با اشاره به اینکه یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های جاری، اجرای استراتژی تاکید شده از سوی استانداری مبنی بر اولویت‌بندی طرح‌های تکمیل‌شده است افزود: در این راستا، دستگاه‌های اجرایی تلاش کرده‌اند تا به جای تمرکز صرف بر طرح‌های جدید و موازی، بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تمرکز کنند.

فرماندار نهاوند تاکید کرد: همچنین در حوزه زیرساخت‌های نوین، اجرای طرح‌هایی مانند فیبر نوری و تسویه حساب خانه‌های آب نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مجتبی بیرانوند در ادامه درباره تحول در حوزه مسکن و توسعه سایت‌های ساختمانی در بخش مسکن تصریح کرد: شهرستان نهاوند با پیگیری‌های مستمر، شاهد تحولات مهمی در ۷ سایت مختلف است که طیف‌های مختلف از جمله جوانان، فرزندآوری و جوانی جمعیت را پوشش می‌دهد.

او گفت: یکی از نمونه‌های موفق در این حوزه، سایت «امیرکبیر» است که پس از سه سال توقف فعالیت، با پیگیری‌های مربوط به دریافت تسهیلات و حمایت از افراد تحت پوشش، مجدداً با دریافت پروانه ساخت و شروع عملیات اجرایی، به مرحله سکونت رسید.

فرماندار نهاوند در پایان بر لزوم مشارکت حداکثری بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی، به‌ویژه در حوزه‌های ورزش و مسکن تاکید کرد.

بیرانوند افزود: همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا با استفاده از منابع داخلی خود، طرح‌های تعیین‌شده را طی دو ماه گذشته، تا پایان سال جاری سال به طور کامل به بهره‌برداری برسانند.