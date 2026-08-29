به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا باباعلی گفت: در پی انتشار خبري درباره نگهداري سوخت قاچاق در پرند ، ماموران انتظامی با اقدامات فني موفق به شناسائي محل نگهداری سوخت قاچاق شدند و پس از ورود و بازرسي از محل ، مخزنی با گنجايش ۶ هزارو۵۰۰ لیتر کشف و یک متهم دستگیر شد.

وی با اشاره به ارزش ۱۰میلیارد ریالی سوخت قاچاق افزود: آلات و ادوات کشف شده در محل توقيف ، بنزین مکشوفه تحویل شرکت پخش فراورده های نفتی و متهم پس از تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضائي شد .