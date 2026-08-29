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رئیس فدراسیون والیبال با تأکید بر ظرفیت بالای استعدادهای ورزشی مازندران، خواستار استفاده از شبکه گسترده بسیج و سپاه برای استعدادیابی و تمرکززدایی در والیبال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، صبح امروز با حضور در ستاد فرماندهی سپاه کربلا مازندران با سردار موحد دیدار و درباره راههای تقویت همکاری میان مجموعه ورزش و سپاه گفتوگو کرد.
در این نشست، توسعه والیبال در محلات، توجه به مناطق کمبرخوردار و استفاده از ظرفیتهای ورزشی و فرهنگی سپاه برای شناسایی و پرورش استعدادهای جدید مورد بررسی قرار گرفت.
سردار موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران، ورزش را یکی از عرصههای مهم مقابله با جنگ نرم دانست و گفت: ورزشکاران ما افسران جنگ نرم هستند و به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین بینالمللی، نماد اقتدار ملی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای ورزشی سپاه در استان افزود: سپاه پاسداران با در اختیار داشتن صدها سالن ورزشی صالحین و مجموعههای فرهنگی ورزشی نهم دی در سراسر مازندران، آمادگی دارد با همافزایی فدراسیون و هیئت والیبال استان، این ظرفیتها را برای کشف استعدادهای ورزشی در روستاها و مناطق کمبرخوردار به کار گیرد.
فرمانده سپاه کربلا همچنین بر توجه به پیوستهای فرهنگی در ورزش قهرمانی تأکید کرد و گفت: پرورش قهرمان مهم است، اما تربیت پهلوان قهرمان که متخلق به اخلاق اسلامی و منش شهدای ورزشکار باشد، رسالت اصلی مدیران ورزشی است.
رئیس فدراسیون والیبال نیز با قدردانی از حمایت مجموعه سپاه کربلا از جوانان، مازندران را سرشار از استعدادهای ورزشی دانست و گفت: گاهی این استعدادها به دلیل کمبود امکانات در مناطق دورافتاده دیده نمیشوند.
سید میلاد تقوی افزود: شبکه گسترده بسیج و سپاه میتواند بازوی توانمندی برای فدراسیون والیبال در مسیر استعدادیابی و تمرکززدایی باشد.
وی با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی در ورزش قهرمانی تصریح کرد: نگاه فدراسیون والیبال صرفاً مدالآوری نیست و با کمک سازمان بسیج ورزشکاران و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی میتوان فضای فرهنگی سالنهای ورزشی را ارتقا داد و الگوهای شایستهای را به جامعه جوان کشور معرفی کرد.