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فرماندار پیشوا، از تجهیز ۶۰ مسجد و ۳۴ مدرسه این شهرستان به پنلهای خورشیدی در راستای سیاستهای دولت و تقویت پدافند غیرعامل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید دانشآموز در مراسم افتتاحیه ششمین روز هفته دولت اعلام کرد که در راستای اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی، پنلهای خورشیدی اهدایی دولت به مساجد و مدارس این شهرستان به بهرهبرداری رسیده است.
وی با تشریح جزئیات این طرح افزود: تا به امروز ۶۰ مسجد و ۳۴ مدرسه در سراسر شهرستان پیشوا به سیستمهای انرژی خورشیدی مجهز شدهاند.
فرماندار پیشوا خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای سیاستهای دولت برای ایجاد «درآمد پایدار» برای نهادهای مذهبی و آموزشی و همچنین با رویکرد «پدافند غیرعامل» صورت گرفته است. هدف از این طرح، کاهش وابستگی به شبکه برق و تقویت مدیریتهای محلهمحور در مساجد و مدارس است تا این مراکز بتوانند در شرایط مختلف، پایداری عملیاتی خود را حفظ کنند.