به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندرانزلی در چهارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شده است.

این دیدار در نیمه نخست با برتری ۲ بر صفر پرسپولیس به پایان رسید.

دقایق حساس:

دقیقه ۷: ارسال بازیکنان ملوان به محوطه جریمه پرسپولیس با ضربه سر امیررضا افسرده همراه شد، اما پیام نیازمند توپ را در اختیار گرفت. با این حال، کمک‌داور در ادامه آفساید را اعلام کرد و این موقعیت از سوی داور مردود شد.

دقیقه ۲۰: ارسال بلند حسین کنعانی‌زادگان پشت‌سر مدافعین ملوان می‌رفت که علی‌علیپور را در موقعیت تک به تک قرار دهد، اما محمد پاپی مدافع انزلی‌چی‌ها با ضربه سر به اشتباه دروازه ملوان را باز کرد.

دقیقه ۳۴: محمد خدابنده‌لو برای خارج شدن از فشار حملات ملوان توپ را دفع کرد و همین توپ با استارت انفجاری و تماشایی بیفوما همراه شد و این بازیکن درحالی که چند متر از بازیکن ملوان عقب‌تر بود به توپ رسید و با عبور تکنیکی از طیبی‌پور موفق شد گل دوم را به تماشایی به ثمر برساند.

دقیقه ۳۸: کار تیمی و تماشایی بازیکنان پرسپولیس با پاس سرگیف به علی‌پور همراه شد و در نهایت ضربه خدابنده‌لو با اختلاف خیلی کم از کنار دروازه ملوان به بیرون رفت.

دقیقه ۴۵: علی‌علیپور در حالی که پرسپولیس در موقعیت خوب حمله با تعداد نفرات بالا قرار داشت با پاس عجیب به راحتی این موقعیت را از دست داد.

تیم داوری: سید رضا مهدوی، امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و ناصر جنگی/ ناظر: محسن قهرمانی / داور VAR: پیام حیدری کمک: مهناز ذکایی

ترکیب ابتدایی پرسپولیس:

پیام نیازمند، مهدی زارع، حسین کنعانی، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، ایگور سرگیف و علی علیپور.

سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب ابتدایی ملوان بندرانزلی:

فرزاد طیبی پور، امیر رضا افسرده، ضرغام صعداوی، فرزین معامله گری، مهدی جعفری، قائم اسلامی خواه، ماهان صادقی، محمد پاپی، حسین صادقی، محمدرضا عباسی و رضا مرزبان.

سرمربی: مازیار زارع

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