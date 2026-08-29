خدمات قطارشهری مشهد به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) ،یکشنبه هشتم شهریور ماه در همه خطوط رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد و دستور شهردار، خدمات‌دهی خطوط یک، دو و سه قطارشهری مشهد در روز یکشنبه هشتم شهریور مصادف با سالروز ولادت باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) به صورت رایگان و از ساعت ۷ صبح تا ۲۲ خواهد بود.

زائران و مجاوران در این روز از ساعت ۷ تا ۲۲ برای شرفیابی و عرض تبریک به محضر امام علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) می‌توانند از طریق خط ۳ قطار شهری مشهد و از ایستگاه باب‌الجواد به حرم رضوی مشرف شوند.