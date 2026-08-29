به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در ششمین روز از هفته دولت روکش آسفالت جاده، توسعه شبکه برق، پل جاده، سنگ فرش معابر، واحد تولید پودر بنتونیت، بتن، سفال و سرامیک و اقامتگاه بوم گردی با هزینه ۳۲۲ میلیارد تومان در قاینات به بهر برداری رسید.

باند دوم جاده فردوس ـ دیهوک، جدول گزاری و آسفالت معابر، ۱۲ واحد تجاری طرح‌های است که با هزینه ۲۵۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در فردوس افتتاح و ساخت استخر شماره ۲ ذخیره آب‌های سطحی فردوس هم آغاز شد.

در عشق آباد هم مردم از روکش آسفالت، پل و سه راهی ده محمد با هزینه ۳۰ میلیارد تومان بهره‌مند شدند.

مردم در زیرکوه هم روکش آسفالت جاده، آسفالت معابر، اصلاح و بازسازی شبکه آب شرب و مرمت قنات با هزینه ۲۰ میلیارد تومان برخوردار شدند.

نیروگاه خورشیدی، جدول گذاری و آسفالت معابر، هادی روستایی، واحد مسکونی، سازه آبخیزداری و دستگاه مهار آتش منابع طبیعی با هزینه ۲۷ میلیارد تومان در آیسک به بهره برداری رسید.

در شهرستان طبس هم ساخت چند طرح آغاز شد.

عطرافشانی گلزار شهدا و دیدار با خانواده شهیدا از دیگر برنامه‌های امروز بود.