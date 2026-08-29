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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از اجرای ۱۰۰ کیلومتر از مجموع ۳۶۰ کیلومتر رینگ آبرسانی شهر یزد خبر داد و گفت: با اجرای کامل این طرح، توزیع عادلانه آب و پایداری فشار شبکه در نقاط مختلف شهر یزد تقویت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،علمدار با اشاره به شرایط منابع آبی استان یزد گفت: در مجموع حدود ۵۰۰ تا ۵۲۰ حلقه چاه در بخش شهری و روستایی استان یزد فعال است و مجموع تولید آب از منابع داخل و خارج از حوضه به حدود ۶ هزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه میرسد؛ با این حال، در زمان اوج مصرف با کمبود حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ لیتر بر ثانیه مواجه هستیم.
وی افزود: با توجه به کاهش منابع آب زیرزمینی، دیگر امکان افزایش برداشت از سفرههای آبی داخل شهر یزد وجود ندارد و تأمین آب از منابع خارج از حوضه، از جمله خط انتقال خلیج فارس و خط خرسان، ضروری است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم برای انتقال و توزیع آب اظهار داشت: در دولت سیزدهم و چهاردهم، اجرای طرح رینگ آبرسانی شهر یزد در دستور کار قرار گرفت و در مجموع احداث حدود ۱۷۰ هزار مترمکعب مخزن و ۱۶۰ کیلومتر خط رینگ برای پوشش کامل شبکه آبرسانی شهر تعریف شده است.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۹۰ هزار مترمکعب مخزن وارد مدار بهرهبرداری شده و بخش دیگری از مخازن نیز تا پایان سال وارد مدار خواهد شد. همچنین از مجموع ۱۶۰ کیلومتر خط رینگ (حلقه)، حدود ۱۰۰ کیلومتر اجرا شده و تکمیل بخشهای باقیمانده نیز طی دو سال آینده دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با بیان اینکه رینگ (حلقه) آبرسانی صرفاً به معنای اجرای خط در اطراف شهر نیست، گفت: بخشی از این خطوط در نقاط مرکزی و مختلف شهر اجرا میشود تا ضمن ایجاد پایداری شبکه، فشار آب در مناطق مختلف تا حد امکان یکسان شده و توزیع عادلانه آب محقق شود.
علمدار با اشاره به اجرای طرحهای مختلف آبرسانی در شهرستانهای استان یزد، افزود: در اردکان احداث دو مخزن ۵ هزار مترمکعبی با پیشرفت حدود ۶۵ درصد در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد همچنین از اجرای طرح تأمین آب شهر میبد خبر داد و گفت: این طرح شامل حفر و تجهیز هشت حلقه چاه، اجرای حدود ۲۵ کیلومتر خط انتقال و احداث مخزن است که مراحل نهایی خود را طی میکند و پیشبینی میشود طی یک تا دو ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: در تفت نیز یک مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی وارد مدار شده که نقش مؤثری در کاهش مشکلات تأمین آب این شهر در تابستان امسال داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: در مهریز نیز دو مخزن ۵ هزار مترمکعبی در نظر گرفته شده که یکی از آنها وارد مدار بهرهبرداری شده و عملیات اجرایی مخزن دوم نیز آغاز شده است.
وی همچنین از افتتاح مخزن ۵ هزار مترمکعبی بهاباد در هفته دولت خبر داد و گفت: یک مخزن ۵ هزار مترمکعبی دیگر نیز در یکی از مناطق استان پیش از عید به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکل آب حسنآباد اظهار داشت: این منطقه به دلیل فاصله حدود ۴.۵ کیلومتری از مخزن شحنه، در زمان کاهش ذخیره مخزن با افت فشار و کمبود آب مواجه میشد و این مشکل در حدود سه ماه از سال ادامه داشت.
وی افزود: برای رفع این مشکل، هشت حلقه چاه حفر و تجهیز، حدود ۴۵ کیلومتر خط انتقال اجرا و یک مخزن ۵ هزار مترمکعبی احداث شد. همچنین ایستگاه پمپاژی با ظرفیت انتقال حدود ۲۵۰ لیتر آب در ثانیه ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: این مخزن در اواخر خرداد وارد مدار شد و پس از آن، تعداد تماسهای مردمی مربوط به بیآبی و افت فشار در حسنآباد به شکل چشمگیری کاهش یافت.
وی ضمن عذرخواهی از مردم حسنآباد بابت مشکلات چندین ساله تأمین آب این منطقه افزود: امیدواریم با تکمیل مراحل باقیمانده، این طرح بهصورت رسمی افتتاح شود و مشکل تأمین آب حسنآباد برای همیشه برطرف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از دستور استاندار یزد برای توسعه رینگ آبرسانی خبر داد و گفت: طی یک ماه تا یک ماه و نیم گذشته، اجرای ۲۰ کیلومتر دیگر از رینگ شهری یزد برای رفع مشکلات مناطق مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد افزود: با بهرهبرداری از مخزن فدک، مشکلات تأمین آب در مناطقی از جمله طوبی یک، طوبی دو، طوبید سه، مهرآوران، صفائیه و بلوار دانشجو تا حد زیادی برطرف شده و امسال مشکل قابلتوجهی در زمینه تماسهای مردمی ناشی از بیآبی در این مناطق گزارش نشد.
وی گفت: برای توسعه رینگ شهری چهار طرح با اعتباری حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تعریف شده است که از جمله آنها اجرای خط از مخزن صفائیه به سمت کاشانی به طول چهار کیلومتر و خطی به طول ۹ کیلومتر از خیابان کاشانی تا میدان امام رضاست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد همچنین از پیشبینی اجرای خط انتقال آب به سایت نهضت ملی مسکن شهید رئیسی خبر داد و افزود: برای آبرسانی به این سایت بزرگ، خطی به طول حدود ۱۲ کیلومتر از مخزن فدک اجرا خواهد شد.
وی تأکید کرد: تکمیل رینگ آبرسانی شهر یزد و توسعه مخازن، یکی از الزامات اساسی برای پذیرش و توزیع منابع جدید آب است و اجرای این طرحها میتواند زمینه پایداری شبکه و توزیع عادلانه آب در مناطق مختلف استان را فراهم کند.