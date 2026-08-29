پخش زنده
امروز: -
شهردار نسیمشهر، از تکمیل عملیات اجرایی پنجمین سرای محله این شهر خبر داد و زمان بهرهبرداری از این مجموعه را طی سه تا چهار روز آینده اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا باباحسینی شهردار نسیمشهر، در حاشیه بازدید سرزده معاون استانداری تهران از پروژههای در حال ساخت از آماده بهرهبرداری شدن پنجمین سرای محله این شهر خبر داد و گفت: سرای محله حصارک پایین که در راستای اجرای تعهدات مدیریت شهری احداث شده، پس از تکمیل آسفالت محوطه، طی سه تا چهار روز آینده در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و با زیربنای یکهزار و ۱۰۰ مترمربع در سه طبقه احداث شده و با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان به مرحله تکمیل رسیده است.
شهردار نسیمشهر خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این مجموعه، مردم محلههای حصارک پایین و کولمه از خدمات این سرای محله بهرهمند خواهند شد.