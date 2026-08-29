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استاندار گیلان گفت: ارزش طرحهای هفته دولت در شهرستان آستارا از حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس استاندار گیلان امروز در حاشیه افتتاح و بازدید از طرحهای هفته دولت در شهرستان آستارا، گفت: هفته دولت، ارزش طرحهای افتتاح شده در گیلان در مقایسه با سال گذشته حدود ۲ برابر افزایش یافته و از حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان به ۳۷ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
وی افزود: در شهرستان آستارا هم ارزش طرحهای هفته دولت حدود ۳ برابر شده و از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که این طرحها از تنوع قابل توجهی هم برخوردارند.
استاندار گیلان با اشاره به بهرهبرداری از یک واحد سردخانه در آستارا گفت: مرحله نخست این سردخانه ۵ هزار تن طرفیت دارد که این ظرفیت در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز از سوی سرمایهگذار، میتواند تا ۱۵ هزار تن هم افزایش یابد.
هادی حقشناس همچنین با اشاره به ظرفیتهای گردشگری آستارا، از افتتاح یک مرکز تفریحی ساحلی و یک هتل در این شهرستان خبر داد و گفت: ساحل مورد نظر با سرمایهگذاری حدود یک همت به بهرهبرداری رسیده است که در نوع خود یکی از مجموعههای منحصربهفرد ساحلی گیلان محسوب میشود و افتتاح یک هتل مجهز در آستارا سبب توسعه زیرساختهای اقامتی این شهرستان شده است.
وی با اشاره به طرح تصفیهخانه فاضلاب آستارا، گفت: این طرح که از نیازهای اساسی شهرستان است، حدود ۴۰ درصد پیشرفت ساخت دارد که تلاش میشود با تأمین منابع لازم، روند اجرای آن سرعت گیرد.
استاندار گیلان با اشاره به پهلوگیری یک شناور در بندر آستارا در ماههای گذشته، گفت: این بندر از بارانداز مناسب و تجهیزات لازم برای تخلیه و بارگیری برخوردار است.
هادی حق شناس افزود: در مرز زمینی آستار هم با توجه به افزایش تردد کامیونها در برخی ایام سال، توسعه زیرساختهای مرزی اهمیت ویژهای دارد و مرز جدید آستارا به طول هزار و ۴۰۰ متر در مراحل پایانی ساخت قرار دارد که پیشبینی میشود حداکثر تا پایان شهریور و یا هفته نخست مهرماه به بهرهبرداری برسد.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساختهای شهرستان آستارا، گفت: با وجود محدودیت منابع، مشکلات موجود در کشور و شرایط ناشی از ۲ جنگ، طرحهای زیرساختی آستارا از وضعیت مناسبی برخوردارند، اما جایگاه این شهرستان ایجاب میکند اقدامات بیشتر و سریع تری انجام شود.