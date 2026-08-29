عملیات ساخت سد مخزنی بالاخانلو در شهرستان بوئین‌زهرا با ثبت پیشرفت کاری ۹۱ درصدی به مرحله نهایی نزدیک شد و این سازه بزرگ آبی به‌زودی آماده آغاز فرایند آبگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سد بالاخانلو به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های مهار آب‌های سطحی استان، با هدف تأمین پایدار آب آشامیدنی ۵ شهر و ۳۰ روستای جنوب استان و همچنین بهبود منابع آب زیرزمینی و کنترل روان‌آب‌های منطقه در حال ساخت است.

بر اساس آخرین ارزیابی‌های فنی، بدنه سد و تأسیسات وابسته هم‌اکنون به ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و با تکمیل کارهای باقی‌مانده سازه‌ای و هیدرومکانیکی، شرایط برای آغاز مرحله رسمی آبگیری فراهم شده است.

بهره‌برداری از این سد نقشی تعیین‌کننده در کاهش وابستگی به سفره‌های آب زیرزمینی دشت قزوین و رونق بخش‌های کشاورزی و محیط‌زیست منطقه ایفا خواهد کرد.