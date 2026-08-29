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جزییات برنامه های حرم امام رضا(ع) در سالروز ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) از سوی رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی تشریح شد.
حجتالاسلام مسلم هوشنگی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اظهار کرد: مراسم جشن شب میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) با عنوان امت واحده، پس از اذان مغرب امشب شنبه هفتمم شهریورماه با قرائت زیارت امینالله و تلاوت قرآن کریم در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم رضوی آغاز میشود و سپس گروه تواشیح امام رضا(ع)، به اجرای برنامه هم خوانی میپردازد.
وی افزود: سخنرانی حجتالاسلام حاج علی اکبری درباره سیره رسولالله (ص)، ابتهال خوانی، مدیحه سرایی و نغمه خوانی مداحال اهل بیت، اجرای گروه سرود و همچنین تقدیر از پیشکسوتان قرآنی، از دیگر برنامههای شب میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) است.
ویژه برنامههای جشن روز ۱۷ ربیع الاول
رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی درباره به برنامههای جشن سالروز ولادت پیامبر مهربانیها (ص) و امام جعفر صادق (ع) در روز یکشنبه هشتم شهریور گفت: این ویژه برنامه، ساعت ۹ صبح فردا یکشنبه هشتم شهریورماه با حضور تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از مدیران، مسئولان و خدام بارگاه سراسر نور رضوی در تالار ولایت حرم رضوی برگزار میشود.
هوشنگی افزود: این مراسم باشکوه با مدیحهسرایی و مولودیخوانی جمعی از مدیحهسرایان و ستایشگران آلالله، در مدح و منقبت پیامبر مهر و رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)،همراه است. شعرخوانی آئینی و اجرای سرود و هم خوانی از دیگر برنامههای این مراسم است.
وی در ادامه، به ویژه برنامههای شام میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) اشاره کرد و افزود: این ویژه برنامهها، شامگاه یکشنبه هشتم شهریور در صحن پیامبر اعظم (ص) میزبان زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع)، است.
رئیس اداره اطلاعرسانی و رسانه حرم مطهر رضوی ادامه داد: در این مراسم، زیارت شریف امینالله، قرائت میشود و سپس حاضران، میهمان اجرای زیبای گروه سرود می شوند و در ادامه، شعرخوانی و نغمه خوانی برگزار می شود.
هوشنگی گفت: سخنرانی حجتالاسلام حاج علی اکبری، مدیحهسرایی و مولودیخوانی جمعی از ذاکران خوش الحان اهل بیت (ع) و اجرای گروه سرود، از دیگر برنامههای شام میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)،در حرم مطهر رضوی است.