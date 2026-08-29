\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0645\u062e\u0627\u0628\u0631\u0627\u062a\u060c \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f \u0645\u0633\u06a9\u0646\u060c \u0622\u0628 \u0648 \u0641\u0627\u0636\u0644\u0627\u0628\u060c \u0631\u0627\u0647\u062f\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0648 ... \u0628\u0648\u062f.\n