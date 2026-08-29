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شهردار گلستان، از افتتاح ۹۶ طرح شهری در حوزههای مختلف خبر داد و اعلام کرد که طرحهای آموزشی و مدرسهسازی این شهر تا دهه فجر آماده بهرهبرداری خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد میرزمانی، میرزمانی افزود: شهرداری گلستان طرح های دیگر را نیز آماده بهرهبرداری دارد که سایر این طرح ها در هفتههای آینده افتتاح خواهند شد.
شهردار گلستان ادامه داد: این طرح ها در حوزههای مختلف خدماتی، رفاهی و گردشگری اجرا شده و طرح های آموزشی و مدرسهسازی نیز در دست اجراست که امیدواریم برای ایامالله دهه فجر آماده بهرهبرداری شود.